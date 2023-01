Dans trois gares corréziennes il faut faire signe au conducteur pour qu'il arrête le train

Et si on pouvait prendre un train comme on le fait pour un bus. Avec des arrêts à la demande. C'est ce qu'expérimente en ce début d'année la région Nouvelle Aquitaine dans trois gares de Haute-Corrèze, celles du Jassonneix à Meymac, celles de Montaignac-sur-Doustre et de Pérols-sur-Vézère.

"Ça fonctionne pas mal du tout" Romain, usager de la gare du Jassonneix

Il suffit de faire signe au conducteur et le train s'arrête. Idem au retour on signale au conducteur que l'on veut descendre à telle gare. "Ça fonctionne pas mal du tout" reconnaît Romain. Cet habitant de Meymac est un habitué de la gare du Jassonneix. Il est surtout très content que le train puisse encore s'y arrêter. "C'est vrai que deux gares à Meymac c'est peut-être beaucoup mais celle-ci est bien pratique d'autant plus pour moi qui pratique la randonnée et qui me retrouve au pied du Mont-Bessou avec cette gare".

Un passager par jour

Sans ces haltes à la demande l'arrêt du Jassoneix comme celui de Montaignac ou de Pérols aurait été abandonné définitivement. A Pérols-sur-Vézère le maire applaudit cette initiative. Pour Alain Fonfrède elle sauve la gare de la commune. "On a des personnes qui sont quand même assez âgées dans la commune, qui n'ont pas forcément de moyens de transport donc ça leur permet de se déplacer." Même si ça représente très peu de voyageurs commente Jean-Claude Besseau, maire de Montaignac-sur-Doustre : "Je crois que les statistiques donnent que c'est pas un passager par trajet. mais il y a au moins un passager tous les jours".

Des trains plus rapides

L'objectif pour la région est bien de ne pas voir fermer ces toutes ces gardes en conciliant l'exigence de rapidité des trains et le maintien de dessertes très peu utilisées. "Aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens souhaitent que les trains aillent plus vite, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément des arrêts qui sont marqués à toutes les haltes et partout" souligne Renaud Lagrave, vice-président en charge des transports. Ces arrêts sur demande sont donc un bon compromis. Un bilan sera fait à l'automne prochain. La Région n'exclut pas d'étendre la pratique à d'autres gares.