Indre-et-Loire, France

On pouvait s'en douter, mais c'est confirmé : l'épisode neigeux va coûter très cher aux collectivités. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire a fait ses calculs concernant la semaine la plus exposée, celle du 5 au 10 février dernier. C'est la fameuse semaine où il n'y a pas eu de transports scolaires pendant 4 jours, car il y avait plus de 15 centimètres de neige sur la quasi-totalité du département

Du lundi au vendredi, 2 148 tonnes de sel ont été déversées sur les routes d'Indre-et-Loire

Ca veut dire qu'en 5 jours, il y a eu plus de sel répandu sur nos routes que pendant tout l'hiver précédent...Plus, aussi, que sur l'ensemble de l'hiver 2015-2016. 2 148 tonnes de sel coûtent 152 000 euros.

Il faut aussi y ajouter le prix du carburant pour les 36 saleuses, et du carburant il en a fallu beaucoup puisque les saleuses ont roulé plus de 34 000 kilomètres durant ces 5 jours : c'est comme si elles avaient traité 9 fois l'ensemble du réseau routier d'Indre-et-Loire. Le président du conseil départemental salue d'ailleurs l'action des 167 agents mobilisés.

Le plan hivernal est maintenu jusqu'au 5 mars, mais certaines dépenses pourraient apparaître plus tard : quand des nids de poule vont se former sur les routes fragilisées par le gel. En 2010, par exemple, les réparations des routes abîmées avaient coûté plus de 2 millions d'euros au département. Pour le moment, aucun dégât particulier n'a été signalé.