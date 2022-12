Davantage de trains en Moselle à compter du 11 décembre

Chaque année, la SNCF modifie son plan de transport pour l'année à venir. A compter du 11 décembre prochain, il y aura davantage de trains sur certaines lignes de la région Grand Est. En Moselle, les liaisons entre Metz et Strasbourg, Sarreguemines et Sarrebourg sont concernées.

Horaires modifiés, dessertes adaptées

Ligne Metz-Strasbourg

En semaine, sept liaisons directes sont créées entre les deux villes. Le week-end, les voyageurs bénéficieront de quatre TER supplémentaires le samedi, et deux le dimanche.

Ligne Metz-Sarrebourg

Là encore, la ligne Metz-Sarrebourg va bénéficier de dessertes supplémentaires. En semaine, douze liaisons supplémentaires entre Metz et Morhange, et cinq entre Metz et Sarrebourg. Le week-end, la ligne sera desservie par trois trains de plus le samedi et cinq le dimanche.

Attention, les horaires de certaines liaisons actuelles seront modifiés.

Ligne Metz-Sarreguemines

Dès le 11 décembre, des arrêts supplémentaires seront effectués entre Metz et Sarreguemines pour les TER de 12h28 et 16h46.

Ligne Sarreguemines-Strasbourg

La SNCF indique que l’offre actuelle entre Strasbourg et Sarreguemines est maintenue, mais les départs en gare de Strasbourg se feront à la minute 34, et les arrivées à la minute 53.

Par ailleurs, trois TER à destination de Sarreguemines auront pour origine la gare de Krimmeri-Meinau pour faciliter la connexion avec le quartier de la Meinau et les pôles d’activités du sud strasbourgeois. Ces trains desserviront la gare de Strasbourg.

Ces évolutions menées par SNCF, en concertation avec la Région Grand Est, ont pour objectif de "poursuivre le développement du transport ferré sur le territoire".