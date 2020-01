Dax : 135 places en plus pour le parking Chanzy

Dax, France

Dans un mois, il y aura un nouveau parking en centre-ville de Dax. À partir de ce jeudi, le parking Chanzy sera fermé jusqu'au 6 mars afin de permettre la construction d'un parking à étages. Une fois terminé, il y aura 135 places supplémentaires dans ce parking du centre-ville.

Pour ce faire, la mairie a choisi une structure modulable, en acier et béton, qui s'assemble comme un "légo" et qui peut se démonter tout aussi facilement explique Fréderic Coudron, directeur des services technique de la ville de Dax : "Il y a du béton, donc il s'agit d'une structure plus urbaine. Après les échanges avec l'architecte des Bâtiments de France, on aura un habillage de la structure. Notamment la plantation d'arbres de hautes tiges pour habiller cette structure temporaire."

Ce parking n'est pas amené à rester à Chanzy, "l'idée est de répondre ponctuellement à une demande de stationnement, liée aux actions Cœur de Ville. On pourrait très bien imaginer que dans 8, 10 ou 15 ans, on est besoin de moins de stationnement et donc démonter cette structure pour la positionner ailleurs où elle serait plus utile", complète Fréderic Coudron.

Des riverains inquiets

La présidente de l'association des commerçants de Dax applaudit des deux mains, mais les riverains les plus proches, qui vont voir pousser ce parking provisoire ne sont pas du même avis : "Nous n'avons rien su. Nous l'avons appris par la lecture sur les journaux. Je ne vois pas l'utilité, le parking, à part le samedi, n'est jamais plein."

S'ils n'avaient pas lu la presse, ils auraient appris la construction de ce parking devant chez eux il y a à peine quelques jours racontent-ils, avec un courrier de la mairie qui propose une photo d'illustration. Ces habitants ne savent pas à quoi la structure va ressembler.

Un courrier de la mairie de Dax à destination des riverains propose une photo d'illustration © Radio France - Paul Ferrier

C'est aussi ce qui avait fait débat en juillet dernier au conseil municipal entre la maire et son opposant : "Nous nous interrogeons sur ce qui peut vous amener à agir ainsi, dans l'urgence ?" Julien Dubois avait cru savoir que c'était l'approche des municipales qui avait motivé ce projet. Non on a mis en place ce projet dès avril 2019 dans le cadre de l'opération Cœur de Ville avait alors répondu Elisabeth Bonjean : "Je vous rappelle, en ce qui me concerne, qu'on va travailler jusqu'à fin mars. On pourra le revendre ou l'utiliser ailleurs si on en a l'opportunité. Je trouve que c'est une bonne solution : permettre, peut-être, d'oxygéner un peu plus la ville en terme de stationnement."

Ce parking va coûter 1.650.000 euros hors taxe. Une opportunité financière, mais assez loin des promesses de la campagne 2014 où l'équipe sortante avait promis deux parkings souterrains, un sous les halles et un sous le parc des arènes. Projets depuis abandonnés.