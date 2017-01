Dax : ils s'inquiètent de la disparition de leur parking de la gare

Une vingtaine d'usagers de la ligne SNCF Bordeaux-Dax signent une pétition pour obtenir des informations sur la disparition du parking communautaire près de la gare de Dax (Landes). Ces Landais travaillent sur Bordeaux tous les jours et demandent des solutions pour leur stationnement

Ils font partie de ces Landais qui travaillent tous les jours à Bordeaux et qui prennent le train pour rejoindre la capitale girondine. La semaine dernière (23 janvier 2017), ces usagers de la ligne SNCF Dax-Bordeaux ont envoyé une pétition à la Présidente de la communauté d'agglomération du Grand Dax Elisabeth Bonjean. Ils demandent des explications quant à la disparition annoncée en 2017 du parking communautaire situé près de la gare de Dax pour permettre la construction de deux immeubles (commerces et logements).

Un abonnement à 15 euros par mois

"Nous stationnons notre véhicule quotidiennement sur le parking communautaire, au tarif de 15 euros par mois", expliquent les signataires. Ils demandent une entrevue avec les services de la communauté d'Agglomération pour qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes.

Les pétitionnaires précisent qu'ils occupent une place de parking sur des horaires parfois très larges (6h-20h), qu'ils doivent composer avec les retards fréquents de leurs TER et qu'ils utilisent plusieurs modes de transport pour rejoindre leur lieu de travail. Ils n'imaginent pas payer le tarif d'un parking traditionnel.

L'agglo assure qu'il y aura des places de parking dans le secteur

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax répond qu'elle poursuit sa réflexion et qu'aucune décision définitive n'est prise pour l'heure.

Dans un communiqué l'agglo précise : "ce projet d'aménagement du quartier de la gare est stratégique et vise à créer des commerces, des logements et accueillir des entreprises dans un quartier stratégique pour le développement et l'attractivité de l'agglomération".

Du stationnement minute, de courte durée sera toujours assuré. Des solutions sur des stationnements longue durée sont également à l'étude. L'agglo rappelle aussi qu'il existe une navette gratuite dès 5h du matin depuis la place de la Chalosse à Dax, avec un parking relais gratuit. Les usagers de la Bordeaux-Dax ne veulent pas en entendre parler : "ce serait encore nous rajouter un mode de transport quand on utilise déjà la voiture, le train, le tram voire le vélo pour certains", explique Adeline, qui passe elle-même au moins 3h par jour dans les transports pour rejoindre et quitter son travail à Bordeaux.