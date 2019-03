Dax : le stationnement en ville bientôt gratuit le samedi après-midi

Dax

Un an après la mise en place à Dax du nouveau plan de stationnement, la mairie de Dax explique avoir fait un premier bilan et tiré quelques enseignements. Il va donc y avoir du changement pour se garer à Dax avec pour ambition "de faciliter l’accès et le stationnement en centre-ville en optant pour davantage de gratuité", explique la municipalité dans un communiqué ce vendredi.

Le parking sur voirie et un parking clos gratuit le samedi après-midi

Concrètement le plus gros changement concerne le stationnement dans les rues hors parking et le parking clos Chamoine Bordes. Le stationnement sera désormais gratuit le samedi après-midi en ville sur les places hors parking clos. Quant au parking clos Chamoine Bordes, fini la barrière payante, place aux horodateurs avec des tarifs de secteur 1, c'est à dire courte durée. "L'objectif est d'assurer une meilleure rotation des véhicules et de favoriser le commerce de proximité", détail le communiqué de la mairie. Les abonnés de ce parking clos "auront la possibilité de se garer sur tous les autres parkings en enclos, ainsi que sur les places de stationnement payantes se trouvant en secteur 2.", précise la ville.

Un nouveau parking gratuit à partir du premier avril

La nouveauté, c'est aussi un nouveau parking gratuit en face des arènes, côté billetterie. 48 places gratuites seront ouvertes ce lundi premier avril sur le site de l'ancienne piscine, sur le boulevard Lasaosa. De plus 17 nouvelles places, payantes cette fois, en secteur 1, on été créées sur la promenade des Remparts.