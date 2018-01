Au 1er juillet, la limitation de vitesse sur les routes secondaires sera abaissée à 80 km/h au lieu de 90. Il faut donc changer au moins 50 panneaux dans les Vosges et 200 en Meurthe-et-Moselle. Les services départementaux ont six mois pour s'organiser. L'Etat s'engage à régler la note.

La mesure fait polémique et elle va coûter cher. L'abaissement de la limitation de vitesse sur les routes secondaires à double-sens et sans séparateur central. A partir du 1er juillet prochain, il faudra rouler au maximum à 80 km/h au lieu de 90.

Changer "un maximum de panneaux en un minimum de temps"

Les services départementaux ont du pain sur les planche. Ils ont un peu moins de six mois désormais pour remplacer tous les panneaux. En Meurthe-et-Moselle, il y en a environ 200 à changer. Dans les Vosges, ce sera plus d'une cinquantaine. Sans compter d'éventuels panneaux supplémentaires réclamés par le gouvernement. A ce sujet, aucun chiffre n'est avancé pour l'instant.

Au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, on prévoit d'effectuer les changements le plus tard possible. "Cela sera fait dans la dernière ligne droite pour ne pas perturber l'usager", affirme Didier Guilmart, directeur adjoint délégué aux infrastructures et aux mobilités. L'opération devrait être réglée dans les deux dernières semaines du mois de juin.

"Avec une clé simple, on démonte les brides du panneau et on le remplace dans la même journée. Nos équipes ont l'habitude de patrouiller. Les circuits sont optimisés. On va remplacer un maximum de panneaux en un minimum de temps."

Pour autant, remplacer tous les panneaux d'un seul coup est impossible. "Il va donc falloir prendre un peu d'avance," comme l'explique Didier Guilmart. Les limitations de vitesse à 80 km/h déjà posées "seront ainsi masquées jusqu'au 1er juillet."

La facture finale frôle les 300 euros pour remplacer un panneau. © Radio France - Lucas Valdenaire

Entre 250 et 300 euros pour remplacer un panneau

Tout cela n'est pas gratuit. Dans les catalogues des fabricants de panneaux, il faut compter entre 60 et 100 euros l'unité. C'est le cas, par exemple, de l’entreprise qui fournit habituellement les panneaux vosgiens. Située à Chavelot, près d’Épinal, elle passe commande à son usine de fabrication dans le Jura avant de redistribuer les panneaux dans tout le territoire vosgien. Ce sont ensuite les agents du conseil départemental qui s'occupent de la pose.

Mais il faut également compter le prix du transport et de l'installation. Au total, le remplacement d'un panneau coûte entre 250 et 300 euros. La facture finale dépasse ainsi les 50.000 euros en Meurthe-et-Moselle. Environ 15.000 euros dans les Vosges.

Pour faire des économies, est-il envisageable de changer simplement l'adhésif au lieu du panneau en entier ? "Si, si, c'est possible, confirme Didier Guilmart. C'est moins cher qu'un panneau, sauf que le film risque de se dégrader beaucoup plus rapidement. Il faudrait donc le changer tous les deux ou trois ans. Alors que la durée de vie d'un panneau neuf est d'environ 15 ans."

Notez que, selon le conseil départemental des Vosges, les anciens panneaux 90 km/h seront recyclés ou bien vendus à des ferrailleurs.

Les anciens panneaux 90 seront recyclés ou vendus à des ferrailleurs © Radio France - Lucas Valdenaire

Quel panneau à la frontière ?

La Meurthe-et-Moselle devra également changer son panneau d'entrée sur le territoire français. C'est une spécificité à la frontière luxembourgeoise dans le Pays-Haut : il y a un panneau différent des autres. Un rappel général des limitations de vitesse sur l'ensemble des routes. "C'est une commande un peu spéciale, car ce n'est pas un panneau standard," rappelle le département. On ne sait pas encore s'il faudra en commander un nouveau ou s'il est possible de le modifier."

Selon la sécurité routière, entre "5 et 10 millions d’euros" seront dépensés pour remplacer l'ensemble des 20.000 panneaux français. A ce sujet, l'Etat s'est engagé à payer l'addition. "Cet engagement a été pris auprès de l'ADF, l'Association des Départements de France, assure Didier Guilmart.

"Cette dépense sera prise sur les amendes de police, autrement dit le revenu tiré des radars. Une partie de cet argent sert en général, et c'est le choix qui a été fait en Meurthe-et-Moselle, aux aménagements de sécurité routière dans les communes."

L'agacement des élus locaux

Abaisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h : une mesure prise par le gouvernement "un peu rapidement et sans concertation" avec les premiers concernés : les conseils départementaux. C'est en tout cas ce que déplore Véronique Marcot, vice-présidente en charge des routes vosgiennes.

"En tant que gestionnaire des routes, nous aurions aimé être davantage concertés. On connait bien le réseau routier dont on est responsable, on connait bien les endroits accidentogènes. La possibilité de mettre à 80 est, peut-être pertinente, mais peut-être pas partout."

"Je suis habitante dans le rural et je trouve que je vais être ralentie. Je vais perdre du temps, je vais avoir plus de risque d'être contrôlée et j'aurai peut être moins d'attention. J'ai l'impression que le monde rural est de nouveau touché, donc je ne suis pas très favorable à cette mesure, je dois bien l'avouer."

Quid des panneaux 70 km/h ?

Autre interrogation soulevée par Gérald Noirclere, adjoint au directeur des routes au conseil départemental des Vosges : que faire des panneaux 70 km/h ?

"Doit-on les supprimer ? Doit-on créer des zones 60 ? A partir du moment où on travaille avec des paliers de 20 km/h, les agglomérations devront-elles, dans un avenir proche, passer à 40 km/h ?"

