De Bayonne à Anglet en passant par Boucau, une nouvelle desserte fluviale sur l'Adour nommée Txalupa

La Txalupa, c'est le nom de la navette fluviale qui va naviguer sur l'Adour à compter de ce 10 août. Des rotations s'effectueront entre la mairie de Bayonne, la Cale de Boucau et le port de plaisance d'Anglet. 100.000 passagers sont attendus par an pour désengorger les centres-villes.

Pays Basque, France

La communauté pays basque et son syndicat des mobilités lancent une deuxième ligne fluviale sur l'Adour. La Txalupa, "barque" en basque, cette navette fluviale va relier Bayonne et Boucau et sera étendue à Anglet sur la saison estivale. Elle fait partie du réseau Chronoplus. (Ligne Adour 1) .

Elle doit ainsi permettre d'offrir selon les élus Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne et Président de l'Agglomération pays basque, Claude Olive maire d'Anglet et Président du syndicat des Mobilités et Francis Gonzalez, maire de Boucau "une alternative aux automobilistes dans leurs déplacements quotidiens". "Le lancement du Tram'bus et la réorganisation des lignes du réseau Chronoplus programmés pour cette rentrée 2019 ont mis en évidence la nécessité de créer une liaison directe entre le Nord-Ouest du territoire (Tarnos-Boucau) et le centre-ville de Bayonne".

Le tracé de la nouvelle desserte fluviale sur l'Adour © Radio France - Muriel Vitel

En pratique

Bayonne Mairie - Bayonne Pont Grenet dit Pont rouge, la durée de voyage est estimée à 5 minutes avec un temps d'embarquement et de débarquement des passagers de 3 à 5 minutes.

Bayonne Pont Grenet - Boucau la Cale durée du voyage 11 minutes.

Boucau la Cale - Anglet Brise Lames durée du voyage 7 minutes.

L'extension à Anglet l'été et les week-ends d'avril à juin doit permettre aux passagers de rejoindre également les plages d'Anglet. La Txalupa peut embarquer jusqu'à 76 passagers et dispose de 5 emplacements pour les vélos et de places pour les personnes à mobilité réduite (normes PMR). La fréquentation attendue est de l'ordre de 100.000 passagers pour la première année. Cette nouvelle ligne Adour fonctionnera du lundi au samedi de 7h à 20h. Un gain de temps de 15 minutes aux heures de pointes entre Boucau et Bayonne est avancé par les techniciens et élus du syndicat des mobilités.

La Txalupa © Radio France - Muriel Vitel

En chiffres

Les coûts les plus importants sont ceux maritimes : 1 million 500.000 euros pour la mise en place des pieux, des pontons et des passerelles pour un coût d'exploitation de 974.000 euros sur une année et à cela s'ajoute les travaux pour les parkings à Boucau et Anglet 200.000 euros.

Quant à l'autre ligne, le passeur fluvial de Saint-Esprit qui relie le quartier Saint-Esprit au petit Bayonne, il totalise 46 places et continue son exploitation depuis deux ans avec plus de 310.000 passagers transportés à ce jour pour un coût d'exploitation par année pleine de 680.000 euros.

L'intérieur de la Txalupa qui totalise 76 places assises et debout, 5 emplacements pour les vélos et PMR © Radio France - Muriel Vitel

Tarifs

Pour emprunter le passeur fluvial la Txalupa : il faudra débourser pour un voyage, 1 euro, pour 24 heures 2 euros et 10 voyages pour 8 euros. Le passeur fluvial de Saint-esprit reste un service gratuit.