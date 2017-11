De Bayonne à Pampelune et St Sébastien en piste cyclable en 2019

En mars 2019, 240 kilomètres de piste cyclable relieront Bayonne, Pampelune et Donosti (St Sébastien). L'idée est de relier ces pistes aux transports en commun, bus, trambus et train, pour retirer des voitures des routes.

Prendre son vélo depuis la maison, aller jusqu'à la gare de Bayonne, monter dans le train jusqu'à Hendaye, puis à la plage en vélo à Fontarrabie. C'est l'idée du projet "Ederbidea", le joli chemin en euskara.

Pour relier les trois villes, le département des Pyrénées-Atlantiques, la Navarre et le Gipuzkoa ont réuni un budget de 9,4 millions d'euros, financé à 65% par l'Europe, via les fonds FEDER. Il reste quelques points noirs sur la côte basque ou 950 mètres particulièrement problématiques en bord de mer entre Irun et Fontarrabie. Le plus gros des travaux est en Navarre, 50 kilomètres environ et l’aménagement de gares, comme à Leitza ou Imoz, pour accueillir les cyclistes. La piste cyclable suivra une ancienne voie ferrée.

175 kilomètres en site propre

Le parcours du projet Ederbidea - Département des Pyrénées-Atlantiques

Sur le parcours de 240 kms, une majorité, 175 kms, seront en site propre, c'est à dire complètement séparés de la circulation automobile. Bien sûr, l'idée n'est pas de pousser les gens à faire Bayonne - Pampelune à vélo, mais de développer la mobilité locale dans toutes les communes traversées, Bayonne, Biarritz, Bidart, etc... aller d'Hendaye à Irun à vélo plutôt qu'en voiture.

Le projet inclut aussi la création d'une base de données d'itinéraires cyclables transfrontaliers, ainsi qu'un calculateur d'itinéraire avec voies et parking sécurisés.