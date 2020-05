Dé-confinement , le grand point d'interrogation des transports pour lundi

Les usagers qui vont reprendre le chemin du travail, vont sans doute se poser pas mal de questions.

Voiture ou train ? Vélo ou Tram ? ou encore Bus ou Marche à Pied ?

Chacun va devoir trouver la solution qui lui paraît la plus pratique et la plus sûre. A quoi faut il s’attendre d’ailleurs : des embouteillages ? Des rames bondées ?

En tout cas Anna Marie GHÉMARD la présidente de la FNAUT, la fédération des usagers des transports pour la région Auvergne Rhône Alpes explique que prendre sa voiture pour aller travailler cette semaine, ce serait une très mauvaise idée.

Ca va créer des embouteillages mais ce n'est pas très grave, mais si beaucoup de gens prennent leur voiture , la pollution va augmenter. La pollution de l'air et le corona virus ne font pas bon ménage, puisque la pollution affecte les voies respiratoires donc c'est vraiment une fausse sécurité de prendre sa voiture

L'élu écologiste de Saint Étienne, Olivier Longeon, a quand même la crainte que par défaut, on se tourne plutôt vers un recours massif à la voiture.

Il existe d'autres solutions , par exemple le télétravail, ça permet d'éviter d'avoir un engorgement des transports en commun. Sur les TER on sait qu'on n'aura pas la totalité du trafic entre Lyon et Saint-Étienne avec en plus un siège sur deux supprimé. L'une des solutions, c'est changer ses horaires de départ et d'arrivée. Le vélo est aussi un moyen de déplacement alternatif , mais en plus il aurait fallu à Saint-Étienne rajouter des trams.

Lundi, il faudra sans doute choisir © Radio France - Yves Renaud

Personne ne sait vraiment comment les choses vont se passer lundi matin et surtout comment elles vont évoluer dans la semaine

Au delà de l'organisation des transports, Anne Marie GHÉMARD, la présidente de la FNAUT Auvergne Rhône Alpes espère que l’organisation du travail va permettre de passer le cap en douceur.

J'espère que les entreprises ont compris qu'il faut vraiment permettre aux salariés d'arriver, soit plus tôt , soit plus tard, mais il faut étaler les pointes pour que dans les transports en commun on ne soit pas trop serrés. Après la SNCF s'est préparée, ils ont mis les bouchées doubles, et quand ça marche c'est vraiment le meilleur moyen de transport pour les longues distances

Le TER une bonne formule pour les déplacement de grande distance ? © Radio France - Yves Renaud

Du coté des régies de transports, on se dit prêts à accueillir le retour des usagers sur les lignes, à l’image de la STAR à Roanne comme l'explique Richard GAUTHIER son directeur.

Systématiquement les véhicules sont nettoyés entièrement tous les jours. La vente à bord est supprimée, la montée par l'avant également et le nombre de places limité. Dans un grand bus il y aura 15 places. Avec le respect du port du masque et de la distanciation sociale, tout devrait bien se passer.

les Bus de la STAR à Roanne vont remonter progressivement a plein régime © Radio France - Yves Renaud

La STAR à Roanne avait conservé jusqu’ici 40 % de son trafic, il va passer à 70% ce lundi pour monter à 100% le 18 mai prochain.