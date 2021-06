De fortes perturbations sur le réseau Ilevia ce jeudi en raison d'une grève du zèle

L'intersyndicale d'Ilevia appelle à une grève du zèle ce jeudi, ce qui va entraîner des perturbations dans les transports de la métropole lilloise. Les syndicats demandent des augmentations de salaire et de meilleures conditions de travail. Ils appellent à une "journée noire" le 26 juin.

Attention si vous prenez les transports en commun dans la métropole lilloise ce jeudi. Des retards sont à prévoir, notamment sur les bus. En cause une "grève du zèle" décidée par l'intersyndicale d'Ilevia.

Concrètement, les syndicats annoncent notamment que les contrôles des véhicules au départ du dépôt seront plus stricts et que la conduite des chauffeurs sera plus prudente ce qui selon eux est parfois compliqué en raison des horaires aux arrêts.

Les syndicats d'Ilevia demandent des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail dans le cadre de la Négociation Annuelle des Salaires (NAO). Vendredi dernier, ils avaient déjà fait grève, entraînant notamment l'arrêt de la ligne 2 du métro et du tramway. Ils s'étaient rendu au siège d'Ilevia pour discuter avec la direction, mais avaient été empêché d’accéder au site par la police.

Une "journée noire" est également prévue par le samedi 26 juin.

Les retards et perturbations sur le trafic seront annoncés sur le site internet et l'application Ilevia.