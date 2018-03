Six véhicules routiers sont percutés chaque semaine en France d'après l'État. Depuis 2014, plus de 100 agents ont été blessés, un est même décédé. Pour y remédier, le centre d'exploitation Vinci Autoroutes, à Changé, organise des journées de sensibilisation pour des lycéens en formation.

Changé, France

En Mayenne des lycéens en conduite routière sont régulièrement sensibilisés aux dangers de la route et aux métiers d'agents routiers. Cela se passe au centre d'exploitation Vinci Autoroutes à Changé, au niveau du péage de La Gravelle. Ces hommes, ses femmes balisent nos routes en cas de travaux. Depuis 2014, l'État a recensé plus de 100 agents blessés, un est même décédé lors d'une intervention. Les jeunes sont notamment sensibilisés à hypovigilance : un état de quasi sommeil où l'attention est réduite.

Leurs vies sont entre nos mains (...) quand je serais sur la route je penserai à eux" Copier

La semaine dernière, 27 élèves en bac professionnel et CAP du lycée Léonard de Vinci de Mayenne ont participé à ces journées de sensibilisation. Au programme plusieurs ateliers (balisage d'une route) pour mieux connaître le métier d'agent routier et surtout ses dangers. Les camions comme les voitures roulent parfois trop près des agents en intervention. La prévention est donc primordiale pour les lycéens en formation.

"Si l'on doit régler son GPS, on le fait évidemment avant le trajet et pas sur la route car il y a énormément de dangers à cause du téléphone, et des GPS. Pour prendre le volant il faut être reposé et lorsque l'on sent la fatigue on n'hésite pas à s'arrêter. Elle peut venir d'un coup. Même à la suite d'un bâillement il vaut mieux s'arrêter prendre un petit café" récite Alex, en bac pro conduite routière au lycée Léonard de Vinci à Mayenne.

Ces lycéens rouleront au volant d'un poids-lourds dès ce mois de juillet. Ils ont encore peu d'expérience et c'est un facteur d'alerte pour Rachid Biba, leur professeur en conduite routière. "Au début, ils ont du mal à évaluer leurs compétences sur la conduite d'un véhicule, le rythme de travail. Au vu des contraintes du métier de transporteurs routiers, ils seront amenés à conduire la nuit et quand on est jeune on est fougueux, content. On a donc du mal à évaluer sa fatigue" explique Rachid Biba.