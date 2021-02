De gros bouchons après l'inondation du périphérique de Nantes

Le Gesvres a débordé dans la nuit de mardi à mercredi et a inondé une partie du périphérique de Nantes entre la porte de la Beaujoire et la porte de la Chapelle. La circulation était très difficile dans le secteur mercredi matin.

A 8 heures mercredi matin, la circulation était très compliquée sur une grand partie du périphérique de Nantes. En venant de la route du vignoble, il fallait compter 40 mn de bouchon entre Haute-Goulaine et la porte de la Beaujoire et 30 mn depuis la porte de Vertou. Ces difficultés sont la conséquence de l'inondation du périphérique extérieur entre la porte de la Beaujoire et la porte de La Chapelle. Le Gesvres a débordé et recouvre une voie de circulation, le trafic s'écoule au ralenti.

Régulièrement ce secteur du périphérique connait de grosses perturbations à chaque fois que le Gesvres est en crue.