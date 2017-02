De gros retards ce lundi matin sur la ligne SNCF Marseille-Nice

Des retards jusqu'à deux heures ce lundi matin sur les TER de la ligne SNCF Marseille-Nice. DEux incidents sont à l'origine de ces perturbations.

Deux incidents à l'origine des perturbations

Tôt ce matin, un TER a été caillassé entre Ollioules et La Seyne-sur-Mer. Un peu plus tard, un problème d'alimentation a eu lieu à Cannes-La Bocca et a entraîné des suppressions de train.

Selon la SNCF, les retards devraient durer toute la matinée.