De gros retards pour les voyageurs à la gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps, France

Le trafic TGV était très perturbé ce jeudi depuis et vers la Gare Montparnasse à Paris, avec des retards de plus de deux heures pour certains trains à la suite d'un incident électrique sur un train, survenu à 08H45 en Gare de Paris Montparnasse. Ce problème a été rapidement résolu, mais la SNCF a du faire face à deux sur-incidents. Le plus important a été provoqué par l'arrêt d'un TER francilien. Les voyageurs sont descendus du train ce qui a entraîné le déclenchement d'un procéssus de sécurité. Selon la SNCF, au moins 50 trains à destination de la Bretagne et de la côte Atlantique ont été impactés.

Moi, quand j'ai une panne d'alimentation générale à la maison je vais au disjoncteur et je le remets sur "On". A la #SNCF cela semble plus compliqué ! pic.twitter.com/Mg3N6vYurA — SteF_Russeil (@SteF_Russeil) January 31, 2019

Plusieurs trains au départ de la gare de Saint-Pierre-des-Corps et à destination de Paris affichent de gros retards. Globalement, selon le service communication de la SNCF, les retards sont de 40 mins à 1h45. Toute l'après-midi restera compliquée pour les voyageurs, soit une vingtaine de TGV impactés tout au long de la journée dans les 2 sens. Le TGV de 12h08 par exemple à destination de Paris, n'avait pas encore passé Vendôme à 14h45.