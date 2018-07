De gros travaux à la gare de Montsûrs, en Mayenne, sont programmés à partir du 9 juillet prochain et ça durera jusqu'à la fin du mois.

Un chantier de rénovation du pont-rail qui va impacter le trafic explique la SNCF.

Des arrêts ne seront pas marqués et, sur cette ligne entre Le Mans et Laval, aucun train ne circulera les week-ends des 14/15 et 21/22 juillet, les jours de fermeture de la gare. Des cars de substitution vont être mis en place.

Les équipes @SNCFReseau profitent des vacances scolaires pour remplacer le tablier métallique du pont-rail dit de "Vélochez", en gare de Montsûrs, sur la ligne #Laval↔#LeMans. Des travaux estimés à plus d'1,1 million d'euros ! — TER Pays de la Loire (@TERPays2LaLoire) July 2, 2018

Tous les renseignements utiles sur le site des TER de la Région Pays de la Loire.