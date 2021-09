De gros travaux débutent ce lundi sur l'A89 à l'est de Clermont-Ferrand

Vinci Autoroutes engage ce lundi d'importants travaux sur l'A89 entre le péage des Martres-d’Artière et l’échangeur de Thiers Ouest. Les travaux seront menés de nuit et s'achèveront fin novembre.

Le concessionnaire Vinci Autoroutes engage à partir de ce lundi 6 septembre au soir un vaste chantier de rénovation des chaussées de l’autoroute A89 à l’est de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Ces travaux seront menés entre le péage des Martres-d’Artière et l’échangeur de Thiers Ouest, soit sur 20 kilomètres dans chaque sens de circulation.

Ce chantier, d’un montant de 10,7 millions d’euros, va mobiliser plus de 150 personnes chaque nuit. Les travaux s’achèveront fin novembre. Durant 12 semaines, les équipes interviendront exclusivement de nuit, 4 nuits par semaine, et le chantier sera replié chaque jour et tous les week-ends et les jours fériés.