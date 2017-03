De gros travaux débutent sur le réseau ferroviaire en Bourgogne

Les TER et les TGV reliant Paris et la région parisienne vont connaitre à partir 11 mars d'importantes perturbations en raison de travaux de modernisation de la voie entre Blaisy et Dijon. La SNCF vient d'en dévoiler les détails.

Il faudra plus de temps pour relier Dijon à Paris, mais certains jours, la circulation sera complètement interrompue. La préparation de ce gros chantier a débuté depuis le 13 février dernier sans impacter le trafic ferroviaire, mais dès le week-end des 11 et 12 mars, les choses vont se compliquer sérieusement.

Jusqu'au 26 mai, en semaine, les TER et les TGV reliant Paris et la région parisienne vont connaître des adaptations horaires avec allongements de temps de parcours dus à une limitation de vitesse.

Pendant trois semaines, du lundi 13 au 31 mars, les circulations seront interrompues sur l'axe Dijon-Paris, en journée, afin de permettre la réalisation des travaux. Ils vont aussi entraîner la supression des TER pendant huit heures, de 09h30 à 17h30 au départ de Dijon, et de 09h30 à 17h au départ de Laroche-Migennes.

Ligne Blaisy - Dijon - SNCF

Un plan de transport adapté est mis en place avec

- des vitesses limitées pour tous les trains en dehors des périodes de coupure

- des bus de substitution mis en place entre Dijon et Laroche-Migennes

- des circulations supprimées pendant la période de coupure

Travaux de modernisation de la voie ferrée - RFF

Les différentes périodes d'interruption du trafic

Des coupures de 24H sont prévues sur samedi 12h00 au dimanche 12h00 les week-end du 11 et 12 mars, du 25 et 26 mars et du 1er et 2 avril.

Les dernières circulations le samedi s'effectueront dans le sens Paris / Dijon par le train 17753 avec une arrivée à Dijon à 10h43 et dans le sens Dijon / Paris, par le train 891364 au départ de Dijon à 08h17;

Les premières circulations le dimanche s'effectueront dans le sens Paris / Dijon avec le train 891907 avec une arrivée à Dijon à 12h54 et dans le sens Dijon / Paris par le train 891356 au départ de Dijon à 12h23.

Attention une coupe de 48 heures est prévue du vendredi au dimanche entre les 17 et 20 mars.