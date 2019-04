De gros travaux jusqu'à l'automne au niveau de l'échangeur de Gallargues sur l'A9

Prenez vos précautions si vous empruntez régulièrement l'autoroute A9 entre Nîmes et Montpellier. À partir du 23 avril et jusqu'à l'automne, d'importants travaux sont engagés dans le secteur de Gallargues (Gard). La zone de l'ancienne barrière de péage va être entièrement reconfigurée.

Gallargues-le-Montueux, France

La barrière de péage de Gallargues sur l'A9 existait depuis 1967. Elle avait été supprimée en 2017 et transférée à Baillargues dans le cadre du chantier de déplacement de l'autoroute et de la création de l'A709. À partir du 23 avril et jusqu'à l'automne 2019, toute cette zone va être reconfigurée. Le pont de l'échangeur, qui accueille la bretelle d'entrée en direction de Montpellier et celle de sortie en provenance de Nîmes et qui enjambe l'autoroute, va faire l'objet des travaux les plus importants.

Circulation limitée à 30 km/h sur le pont

L'étanchéité doit être refaite, de même que la chaussée, les glissières de sécurité et les gardes corps. Pour permettre aux ouvriers de travailler tout en maintenant la circulation, la largeur des voies sera réduite et la vitesse limitée à 30 km/h. Aucun changement en revanche pour les automobilistes qui passent en dessous.

Un chantier qu'il faut préparer. Ça se fera de nuit. Du 23 avril au 27 avril, la sortie à Gallargues (échangeur numéro 26) sera obligatoire de 21h à 6h du matin dans les deux sens de circulation. Des déviations seront mises en place. Les travaux sur le pont commenceront véritablement le 29 avril. Ils se poursuivront jusqu'à l'automne. De quoi perturber considérablement la circulation dans ce secteur.

La zone de l'ancienne barrière de péage réaménagée

À la place de l'ancienne bretelle de sortie en provenance de Nîmes, un mur anti-bruit de 240 mètres sera construit. Les couches de chaussée inutilisée à l'emplacement de l'ancienne barrière de péage seront retirées et recyclées. À la place, deux bassins de collecte des eaux pluviales seront créés et des aménagements paysagers réalisés. Ces travaux n'auront pas d'impact sur la circulation.

Coût du chantier : six millions d'euros, financés par Vinci Autoroutes.