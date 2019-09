De travaux conséquents débutent ce lundi sur l'autoroute A9 entre Béziers et Narbonne

17 millions d'euros sont dégagés par Vinci Autoroutes pour rénover la chaussée sur l'A9 entre Béziers et Narbonne. Plus de 30 centimètres de bitume sont enlevés dans les deux sens de circulation. Les travaux sont réalisés la nuit afin de limiter la gêne occasionnée.

D'importants travaux débutent ce lundi à 22h00 sur l'autoroute A9 entre Béziers (Hérault) et Narbonne (Aude). Ce chantier va durer jusqu'au printemps 2021. Vinci Autoroutes rénove toute la chaussée dans les deux sens de circulation entre la sortie 38 de Narbonne et la bifurcation A9 et A 75 à Béziers.

Un chantier d’envergure : 64 kilomètres rénovés aller-retour

Ce chantier colossal qui démarre se déroule en deux temps. D'abord dans le sens Béziers-Narbonne. Dix semaines de travaux cet automne, autant au printemps prochain avant une pause cet été. Les travaux seront ensuite réalisés dans le sens inverse pour une durée identique (automne 2020 et printemps 2021).

Ces travaux sont une nécessité d'après Vinci-Autoroute en raison de la densité du trafic. 50.000 véhicules empruntent quotidiennement en moyenne cet axe dans les deux sens de circulation. La durée de vie d'une chaussée est de 12 à 14 ans.. Nous sommes dans les temps. Les précédent sur cette tranche remontent à 2002.

Un investissement de 17 millions d'euros

Plus de 30 centimètres de goudron seront enlevés sur les trois voies de circulation. Une partie du bitume sera recyclée et réutilisée dans la fabrication des nouveaux enrobés. Pour vous donner une idée de l’ampleur du chantier : 2500 tonnes de goudron seront fabriquées par nuit dans deux centrales à Saint-Thierry, avant d'être transportées par 65 semi-remorques.

Attendez-vous à des perturbations, même si ces travaux sont réalisés la nuit, en semaine de 22h à 6h du matin et en dehors des périodes de vacances scolaires. Pas moins de 140 agents sont mobilisés sur ce chantier. La circulation sera basculée sur les voies du sens opposé.

L’autoroute A9, dite aussi « La Languedocienne » ou « La Catalane », relie les communes d’Orange et du Perthus à la frontière espagnole, sur 280 km.

