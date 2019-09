De gros travaux sur la ligne ferroviaire entre Peyraud et La Voulte-sur-Rhône

Peyraud, France

Ce genre de travaux a lieu tous les quarante ans, environ, pour remplacer des voies vieillissantes et qui ne sont plus aux normes de performance requises. La SNCF veut en profiter pour moderniser et fiabiliser son réseau, augmenter la capacité de trafic, et offrir un meilleur service. Ici, en clair, il faudra remplacer tous les éléments constitutifs de la voie (ballast, rail, traverses). Les chiffres, en termes de matériaux, sont conséquents : pour un kilomètres de voie, il faut compter 100 tonnes de rails, 400 tonnes de traverses en béton, et 2500 tonnes de ballast. En sachant que ce sont 70 kilomètres de voie qui seront renouvelés, le calcul devient vite vertigineux. Pour ce chantier, la SNCF a investi 84,4 millions d'euros.

Les informations sur les fermetures sont contenues dans la plaquette. © Radio France - Léo Corcos

Des chiffres qui s'expliquent par l'importance de ce tronçon. Il est situé sur un axe ferroviaire stratégique, partant du Luxembourg pour aller jusqu'à la frontière espagnole, et est alimenté par des trains de marchandises (et exceptionnellement par des trains de voyageurs). C'est pour cela que la SNCF veut aller vite sur ce chantier : les travaux doivent durer un peu moins de cinq mois (jusqu'au 17 janvier). Si la circulation sera nécessairement réduite sur les voies, les trains pourront passer durant la nuit (en semaine) et toute la journée et la nuit (le week-end), même si leur vitesse sera réduite à 60 km/h.

Un chantier qui a aussi des conséquences pour les automobilistes. Plusieurs passages à niveaux vont être infranchissables le temps des travaux. A Sarras, après celui de la route du Port, fermé cette nuit, celui situé sur la RD86C sera inaccessible dès lundi. Ensuite, courant septembre, ce seront ceux d'Arras sur Rhône, Vion, Saint-Peray et Saint-Jean de Muzols qui seront fermés, puis, courant octobre, ceux de Mauves et Glun, tandis que ceux de Charmes sur Rhône, Soyons et Cornas seront fermés à partir de novembre. Des itinéraires de déviation seront proposés aux automobilistes.

Des plaquettes d'information sont à disposition dans les gares, et un numéro a été mis en place pour toute question relative au chantier. Il vous faut composer le 09 70 40 28 75.