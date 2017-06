De gros travaux sur le périphérique de Nantes

Trois gros chantiers vont perturber la circulation dans les semaines qui viennent sur le périphérique de Nantes. Le plus important : la création de deux nouvelles voies de circulation entre la porte de Rennes et la porte d'Orvault.

L'été, c'est la saison des grands travaux sur le périphérique de Nantes. Jusqu'à 100.000 véhicules passent, chaque jour, sur certaines portions, alors il faut entretenir les voies qui s'abîment. Et comme cette fréquentation va continuer d'augmenter, il faut aussi en créer de nouvelles. Trois gros chantiers vont perturber la circulation dans les semaines qui viennent.

Deux nouvelles voies de circulation entre la porte de Rennes et la porte d'Orvault

Le plus important, ce sera la création de deux nouvelles voies de circulation entre la porte de Rennes et la porte d'Orvault, sur le périphérique nord. Ce tronçon long de 2 kilomètres est le plus chargé. Une voie va être ajoutée dans chaque sens pour faciliter l'entrée et la sortie sur le périphérique. Le gros des travaux vient de commencer et se poursuivra jusqu'à la fin 2018. Pendant le chantier, la circulation est maintenue mais sur des voies plus étroites.

Des travaux sur les viaducs au-dessus de la Sèvres et sur la chaussée, de la porte de l'Estuaire à la porte d'Armor

Cet été, autre difficulté à venir, au sud, entre la porte des Sorinières et celle de Vertou. Les joints des deux viaducs franchissant la Sèvres vont être rénovés. Les travaux vont avoir lieu en journée du 31 juillet au 11 août. La circulation sera donc difficile en semaine. Les travaux seront interrompus pour le week end chargé des 5 et 6 août.

À la rentrée, c'est à l'ouest que se vont se concentrer les travaux. La chaussée sera rénovée de la porte de l'Estuaire jusqu'à la porte d'Armor. Un chantier qui se déroulera de nuit, du 4 septembre au 6 octobre.

À plus long terme, il est aussi prévu qu'il y ait deux voies sur l'ensemble du périphérique nantais, aussi donc au niveau de la porte de Gesvres. Les travaux sont prévus en 2019