De gros travaux sur le réseau ferroviaire en Bourgogne-Franche-Comté mais peu d'incidence pour les voyageurs

De gros travaux se profilent à l'horizon sur le réseau SNCF en Bourgogne-Franche-Comté. Certains sont déjà en cours comme la modernisation de ligne Dijon-Nevers, mais d'autres vont démarrer dès le 18 septembre sur la ligne Paris-Lyon-Marseille qui passe aussi par Dijon. Ils vont occasionner des interruptions du trafic en semaine, mais aussi les week-end. Le but, c'est d'impacter le moins possible le trafic des voyageurs et du frêt.

La carte des travaux réalisés en Bourgogne-Franche-Comté pour rénover le réseau ferroviaire - SNCF Réseau

Très peu d'impact pour les voyages en TGV entre Dijon et Paris

Pour les voyageurs, ce sera quasiment transparent notamment pour ceux qui prennent le TGV, car les voyages aux heures de pointe seront maintenus. Les aller retour entre Dijon et la capitale vont donc être assurés, précise Benjamin Huteau, le directeur du réseau TGV pour le Sud Est. Il n'y aura pas non plus d'incidence sur le prix des billets.

Ces travaux sont pourtant conséquents puisqu'ils représentent 421 millions d'euros d’investissement pour 2023 en Bourgogne-Franche-Comté dont 163 millions d'euros cofinancés par l’État et le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté (soit + de 40% par rapport à 2022). Mais ils seront menés dans des créneaux horaires impactant le moins possible les circulations de trains. Le trafic sera interrompu sur la ligne PLM Nord (Paris-Lyon-Marseille) du lundi au jeudi de 10 heures à 17 heures, entre le 18 septembre et le 05 octobre. Les heures de pointes et donc de fortes affluences seront donc préservées. De même, le trafic sera interrompu le week-end du samedi à midi au dimanche à midi, du 23 septembre au 22 octobre, laissant possible les départs et retours de fin de semaine.

Une grosse anticipation pour informer les voyageurs

Des travaux de cette importance ne se décident pas du jour au lendemain, notamment pour informer au mieux les voyageurs qui utilisent les TER. C'est ainsi que depuis le mois de juillet, les informations ont été mises à jour sur les applications dédiées (appli =cation mobigo, sites internet TER Bourgogne-Franche-Comté et viamobigo), mais aussi les affichages en gare et dans les trains depuis ce lundi 28 août. Ronan Bois, le directeur régional SNCF voyageurs pour les TER de Bourgogne-Franche-Comté, explique que tout est mis en oeuvre pour la plus grande transparence. Il assure aussi que 65% des voyageurs ne seront pas du tout impactés, et pour les autres, sur 7 trains supprimés, il y aura 10 bus pour les remplacer. Ce dispositif sera affiné en fonction des besoins.

Une bonne nouvelle pour le ferroviaire, pour la sécurité, la planète et l'économie locale

Ces gros travaux sont salués comme une très bonne nouvelle pour l'avenir du trafic ferroviaire, et il y avait urgence à les mener, reconnait même le directeur régional de SNCF Réseau en Bourgogne-Franche-Comté. Le réseau était en effet vieillissant, 50 ans par exemple pour la ligne Dijon-Nevers, donc plus que la moyenne nationale (35 ans) et beaucoup plus encore par rapport aux réseaux ferroviaires de nos voisins européens. Ils sont d'autant plus nécessaires à l'heure du réchauffement climatique, ajoute Maxime Chatard, quand on sait que les transports représentent un tiers des émissions de gaz à effet de serre alors que le train ne représente que 0.3% de ces émissions. Ils représentent aussi un souffle pour l'économie locale. Les 421 millions investis vont en partie permettre de faire travailler 1.260 entreprises locales mais aussi les 3.600 collaborateurs de la SNCF en Bourgogne-Franche-Comté.

Le calendrier des travaux en Bourgogne-Franche-Comté

Ces travaux vont s'étaler sur plusieurs mois. Une partie en 2023, une autre en 2024. En voici le calendrier.

- pour le second semestre 2023

Les opérations majeures au second semestre 2023 - SNCF Réseau

- pour l'année 2024