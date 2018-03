La pluie et un accident provoquent un bouchon sur l'A7 en direction de Marseille ce jeudi matin. Gros ralentissement également sur l'A50 en direction d'Aubagne et sur l'A8 vers Aix-en-Provence. Une route est inondée dans le Var.

Marseille, France

Les conditions météo provoquent de grosses perturbations sur plusieurs axes principaux dans les Bouches-du-Rhône ce jeudi matin. Sur l'autoroute A 7, un accident au niveau du tunnel des Pennes-Mirabeau a créé un bouchon qui remonte jusqu'à Rognac. Sur l'A 8, le trafic est saturé en direction d'Aix-en-Provence. Il y a un accident au niveau de Saint-Maximin. Gros ralentissement également sur l'A 50 en direction d'Aubagne, dans le secteur de Cassis-La Ciotat. Difficultés de circulation toujours sur l'A 50 dans le sens Aubagne-Marseille avec la fermeture du tunnel Prado-Carénage.

Une départementale inondée dans le secteur de Hyères

Dans le Var, le tunnel de Toulon est fermé dans le sens Marseille-Nice. Dans le secteur de Hyères (Var), des auditeurs signalent à France Bleu Provence une inondation du côté de l'Espace 3000. La départementale 98 entre Hyères et La-Londe-les-Maures est fermée. On signale de grandes flaques et des branches tombées sur la route.

La route Pierrefeu-La-Londe-les-Maures par la Nationale 12 est inondée et fermée à la circulation. Entre Cuges et le Beausset, la pluie tombe. Attention à la mauvaise visibilité et le brouillard. Des flaques sont signalées par endroit.

Vigilance météo jaune pluie-inondation dans le Var

Météo France a placé le Var en vigilance jaune pluie-inondation. Un cumul de pluies oscillant entre 50 et 80 millimètres est attendu ce jeudi, soit environ un mois de précipitations en une journée