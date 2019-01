De grosses perturbations en vue sur le réseau des TUL en raison d'un mouvement de grève

Laval, France

Un préavis de grève a été déposé par la CFDT, syndicat majoritaire de Kéolis Laval. Les salariés des TUL (les Transports urbains lavallois) sont appelés à observer un arrêt de travail. Du coup, la circulation des bus sera fortement perturbée.

Les bus circuleront normalement sur la ligne O. Il n'y aura qu'un bus sur trois sur les lignes A et B. En revanche, aucun bus ne circulera sur les lignes, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L et M. De même, le service TULIB (transports à la demande) est annulé.

Les transports scolaires également concernés

Concernant les transports scolaires, ceux de la première couronne autour de Laval ne sont pas assurés. Les transports scolaires de la deuxième couronne sont eux assurés normalement et jusqu'à nouvel ordre.