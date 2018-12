De grosses perturbations sur les lignes de bus Tango à Nîmes

#infobusnimes

Prévisions trafic - 5 décembre 2018

➡️Lignes 61, 62, 70 et TEMPO (100 à 105, 108, 111, 200, 201, 214, 215, 226 à 231 et 233) non assurées

➡️Les capacités de prise en charge des lignes 12 et 51 seront fortement réduites ⚠️certains départs ne seront pas assurés. pic.twitter.com/kQjBinZB7t