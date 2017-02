De grosses perturbations sur les TGV entre Belfort et Paris dès ce lundi

En raison de très importants travaux sur les lignes SNCF en Bourgogne, les TGV à l'arrivée et au départ de Belfort-Montbéliard seront fortement perturbés entre le 13 février et le 26 mai. Détails et explications.

405 millions d'euros de travaux ! Dont 326 millions pour "régénérer" le réseau. La SNCF engage "des énormes travaux", sur la ligne TGV entre Aisy et Dijon en Bourgogne ce lundi. C'est la ligne qu'empruntent notamment les voyageurs qui arrivent ou partent de la gare de Belfort-Montbéliard TGV. "Toutes les traverses et les ballastes (ce sont les cailloux sur les voies, ndlr) vont être remplacés dans les tunnels et les vidducs", explique la SNCF. Des investissements nécessaires qui vont perturber le quotidien des usagers de la ligne à grande vitesse.

Temps de trajets allongés et trains supprimés

Les conséquences de ces travaux sont de trois types pour les voyageurs :

1-Des temps de parcours rallongés : Jusqu'au 26 mai, tous les trajets des TGV au départ et au retour de Paris seront rallongés de 4 à 8 minutes.

2-TGV supprimés en semaine : Les trois semaines entre le 13 mars et le 31 mars, les TGV au retour de Paris, qui arrivent normalement entre 8h et 16h, et le TGV en direction de Paris, qui arrivent normalement dans la capitale entre 11h30 et 18h45 sont supprimés.

3-TGV supprimés le week-end : Les 11 mars, 25 mars et 1 avril, les TGV sont supprimés entre 12h le samedi et 12h le dimanche. Ce sera entre 12h le samedi et 16h le dimanche le 8 avril. Enfin le week-end du 18 et 19 avril, il n'y aura pas de TGV du tout en raison de la mise en place de l'aiguillage informatisé à la gare de Lyon à Paris.

Pour rejoindre Paris, vous devrez passer, par exemple, par Strasbourg. Comptez 3h15 de trajet contre 2h15 à 2h30 normalement. - Capture d'écran www.voyages-sncf.com

D'autres travaux à l'automne

Ces perturbations sont normalement prévues par la SNCF. Ainsi, vous ne devriez pas avoir de mauvaises surprises. Les temps de trajets rallongés sont annoncés dès votre réservation. Mais certains billets ne sont encore à vendre, la SNCF attend de savoir exactement comment se déroule les travaux pour ouvrir les réservations. Patience demande la compagnie de chemin de fer, car d'autres travaux auront lieu à nouveau à l'automne.