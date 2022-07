De Kiev à Toulouse, une association cherche un bus pour offrir des vacances à des enfants ukrainiens

Les avions ne volent plus, et les bus sont trop chers : la tâche s'avère compliquée pour l'association Yaroslavna. Comme chaque année, elle fait venir des enfants ukrainiens pour passer quelques semaines dans la ville rose et sa région. Avec la guerre, trouver un moyen de transport de Kiev jusqu'à Toulouse est devenu presque mission impossible.

"On cherche encore une solution", reconnaît le président de l'association Yaroslavna, Hugues Negretto, mais le temps presse.

Les enfants, 40 en tout, de Kiev et des alentours de Marioupol doivent partir le 18 juillet, pour une arrivée prévue deux jours plus tard à Toulouse. Les compagnies de bus contactées par l'association demandent entre 24 et 30.000 euros.

Trouver des fonds

Une coquette somme que ne couvrira pas la subvention de la mairie de Toulouse : elle donne 7.000 euros pour ce voyage et c'est déjà bien plus que les années précédentes. Alors pour trouver les fonds, Hugues Negretto met tout en œuvre, mais pour lancer une collecte auprès de particuliers, c'est un peu tard selon lui.

Il compte plutôt sur des acteurs publics, comme le conseil régional, qu'il a sollicité. Hugues Negretto est quand même confiant, il compte bien faire visiter la ville rose à ces enfants, avec au programme notamment, la grande roue, le petit train et une réception au Capitole. Le séjour doit durer trois semaines.