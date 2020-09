De l'eau dans le gazole : "la facture s'élève à 3.690 euros" témoigne, dépitée, une automobiliste mayennaise

Il n'y a pas de l'eau dans le gaz mais dans le gazole. C'est la mésaventure arrivée à de nombreux automobilistes en Pays de la Loire. A chaque fois, c'est la même histoire. Ils ont fait le plein et juste après leurs voitures ont subi de graves dommages, ou ont cessé de démarrer. Et la réparation coûte cher. L'erreur viendrait de la raffinerie de Donges, près de Nantes, qui approvisionne les stations-service de la région.

Une présence indétectable

Patricia Nion, une habitante de Saint-Pierre-la-Cour, elle, a connu le même désagrément en revenant de vacances en août dernier, dans une station-service en Corrèze. Et ça fait un mois que sa voiture est au garage confie-t-elle à France Bleu Mayenne : "on a fait le plein à la station Carrefour de Brive-la-Gaillarde. Quelques jours plus tard, une fois rentré à la maison, on prend la voiture pour aller faire des courses. On tombe en panne. La dépanneuse arrive et la voiture part au garage. Elle y est depuis le 15 août. Le garagiste change une pièce mais finalement ce n'est pas le problème. Il a contrôlé les injecteurs, les quatre étaient bouchés, grippés ! Il nous a dit que c'était impossible que ça se grippe en même temps. Un labo a fait un prélèvement dans le carburant et résultat confirmé il y avait de l'eau dans le gazole. On a reçu la facture, près de 4.000 euros. Il faut tout changer". Ici l'erreur viendrait de la raffinerie de Bordeaux. Cette automobiliste mayennaise envisage de porter plainte.

La présence d'eau dans le gazole est indétectable pour l'utilisateur à la pompe explique ce garagiste mayennais : "du coup, ça ne va pas suffisamment lubrifier les éléments d'injection et ça va les gripper. Il faut alors les remplacer urgemment. Soit le véhicule va mal fonctionner, soit s'arrêter complètement. Et évidemment les réparations coûtent chères, quelques centaines et même quelques milliers d'euros".