De la neige attendue en Savoie ce vendredi pour l'arrivée des vacanciers

Des vents forts et des précipitations dont de la neige sont annoncées pour ce vendredi dans l'après-midi et une partie de la nuit. Des équipements spéciaux comme les chaînes pourront être nécessaires pour accéder aux stations.

C'est la première vague de vacanciers qui va arriver en station ce vendredi soir, pour les fêtes de Noël. Compte tenu des prévisions météo, des équipements spéciaux comme les chaînes, les chaussettes et/ou les pneus neige pourront être nécessaires pour accéder aux stations dès vendredi après-midi.

Equipements spéciaux nécessaires ce vendredi

Pour la journée de ce vendredi des vents assez forts et des fortes précipitations sont annoncés dans l’après-midi et une partie de la nuit. La limite pluie/neige se situera entre 800 et 1.000 mètres pour remonter progressivement à 1.800 mètres dans la nuit.

Dans ces conditions, l'accès aux stations pourra être ralenti entre 13 heures et 19 heures. En fin d’après-midi ce vendredi des ralentissements pourraient intervenir sur la voie rapide urbaine (VRU) de Chambéry.

45.000 véhicules attendus samedi en Maurienne et Tarentaise

La plus grosse vague d'automobilistes est attendue logiquement pour samedi, entre 10 heures et 18 heures, avec des pics de circulation à 11 heures puis à 14 heures et 15 heures. La limite pluie-neige sera normalement remontée à 1.800 mètres.

Pour la journée de samedi :

• Sur le bassin chambérien : la circulation devrait être dense dès la fin de matinée sur la VRU de Chambéry.

• En Tarentaise : le trafic devrait être chargé entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice avec des ralentissements en fin de matinée et qui pourraient se prolonger jusqu’en début de soirée. Le trafic est estimé à 30.000 véhicules.

• En Maurienne : des ralentissements localisés pourraient apparaître dans le courant de l’après-midi. Le trafic est estimé à 14.500 véhicules.

Aucun problème pour dimanche

Ce sera beaucoup plus simple dimanche. Aucune difficulté de circulation particulière n’est attendue. Le trafic est estimé à 15.000 véhicules en Tarentaise.