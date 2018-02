Des averses de neige et de pluie verglaçantes devraient tomber sur le département en début de soirée mercredi, ainsi que jeudi matin. La préfecture de Côte-d'Or appelle les automobilistes à la plus grande prudence.

Côte-d'Or, France

En Côte-d'Or il a fait froid ces jours-ci, très froid. Mais depuis le début de l'hiver, on n'a pas vu beaucoup de flocons dans le département. La neige, et la pluie verglaçante devraient arriver ce mercredi en fin de journée et continuer à tomber jeudi matin. Le département a été placé en vigilance orange neige et verglas.

La préfecture de Côte-d'Or recommande aux habitants d'être prudents, de privilégier les transports en commun, de faciliter le passage des engins de salage et de déneiger les trottoirs devant chez soi.