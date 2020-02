De la neige sur les hauteurs du Vaucluse

Les conditions de circulation sont difficiles sur le secteur de Sault, et délicates sur la RD 974 de Malaucène au Mont Serein mais les agents de la direction des routes sont au travail pour déneiger.

Depuis le milieu de la matinée ce jeudi la neige s’est invitée au pied du Ventoux et sur la région de Sault au-dessus de 700 mètres. Guère plus que quelques centimètres sur la montagne et le plateau d’Albion.

Des chutes de neige – ou la pluie plus bas – vont vite s’arrêter.

Malgré l’intervention des agents du service départemental des routes, il est recommandé aux usagers la plus grande vigilance sur l’ensemble du réseau routier vauclusien.