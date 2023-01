De la neige tombe sur le Berry, des opérations de salage sur les routes

Pas une semaine ne passe sans des chutes de neige en janvier en Berry. Ce jeudi matin, des flocons tombent dans les secteurs de Villecelin, Sainte-Sévère-sur-Indre ou encore Saint-Germain-du-Puy. Par endroits, la neige tient au sol et rend la circulation délicate. Il faut être particulièrement prudent puisque l'Indre et le Cher sont en vigilance jaune pour neige et verglas.

Les services des routes indiquent que des opérations de salage sont en cours dans l'Indre, dans les zones de Aigurande, Eguzon et La Châtre.