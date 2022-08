"De la Norvège au sud de la France à vélo" : les vacanciers sillonnent le Poitou sur la Scandibérique

L'une des routes cyclistes les plus longues et plus connues d'Europe traverse le Poitou : la Scandibérique. Ce lundi 22 août, malgré la pluie, France Bleu en a croisé un bon nombre entre Chauvigny et Lussac-les-Châteaux.

Les averses ne détournent pas les cyclistes de leur objectif, sur les routes du Poitou. "On est mouillé mais ça ne me dérange pas" admet Sébastien, jeune francilien habitué des vacances à vélo. "Dans ma tête, je me dis : quel paysage je vais découvrir à la fin de l'averse ?'". Comme lui, ce lundi 22 août entre Chauvigny et Lussac-les-Châteaux, les touristes à bicyclette sont nombreux sur cette portion de la Scandibérique. Mais tous ne parcourent pas les 5000 kilomètres (dont 1700 en France) de cette célèbre voie cyclable. Sébastien lui remonte vers Le Mans.

On a qu'une vie et je voulais vivre cette expérience

Jérôme aussi voyage seul, sur son vélo chargé de 25 kilos de bagages. Il a quitté l'extrême Nord de la Norvège en juillet pour rejoindre le sud de la France. "J'avais deux mois devant moi, et l'occasion de vivre cette expérience, d'aller jusqu'au bout, raconte-t-il. Je pensais faire une semaine ou deux, mais finalement il ne me reste plus que 600 kilomètres". Casque jaune sur la tête, K-Way détrempé, il poursuit coûte que coûte. "Cela permet de prendre confiance en soi !".

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

À Chauvigny, à l'office du tourisme, on croise de nombreux cyclistes, venus de France mais aussi du nord de l'Europe. "Beaucoup d'Anglais, ou des gens des Pays-Bas", confie Margaux, à l'accueil. Dans la boulangerie voisine, La Miche d'Antan, Brigitte n'y connais pas grand chose en vélo, mais voit bien les touristes à deux roues sur sa terrasse. "Surtout le matin!". À Lussac-les-Châteaux, commune étape ou halte, la mairie a même obtenu un label. Le camping peut accueillir les vélos en toute sécurité.