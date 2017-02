De longues files d'attente pour passer le contrôle aux frontières à l'aéroport de Nantes

Certains passagers ont mis autant de temps pour passer le contrôle aux frontières que pour venir du Portugal et d'Italie, ce week end à l'aéroport de Nantes. Selon le syndicat Unité SGP police, le problème va s'aggraver au printemps.

Le retour à Nantes a été beaucoup plus long que prévu, le week end dernier pour des passagers en provenance d'Italie et du Portugal : une heure et quart pour passer le contrôle aux frontières ! C'est-à-dire à peu près autant que le temps passé dans l'avion. Il n'y a pas assez de policiers pour tenir les guichets selon le syndicat Unité SGP police et le problème va aller en s'aggravant.

Avant, on contrôlait les passagers de 15 avions par jour, maintenant, c'est 60-70

Avec l'état d'urgence, les contrôles aux frontières ont été rétablis dans les aéroports, même pour les voyageurs qui vont ou qui reviennent d'un pays européen. Des contrôles qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà en place pour les vols hors de l'espace Schengen. "On était à une quinzaine d'avions par jours, maintenant, on en est à 60-70 avions, avec le même effectif", explique David Henot, le représentant du syndicat Unité SGP police à Nantes-Atlantique. "Notre directeur demande des renforts, 9 personnes, pour éviter les longues files d'attente pour les passagers". Comme dimanche, où il n'y avait qu'un seul guichet d'ouvert pour 200 passagers.

On veut bien faire notre travail et ça prend du temps

Et, toujours selon le syndicat, si les renforts n'arrivent pas, le problème va aller en s'aggravant. "Les vols qui ne sont assurés qu'au printemps et à l'été vont reprendre, de nouvelles destinations vont s'y ajouter. Il va donc y avoir encore plus de travail, au moins jusqu'au 15 juillet (date de la fin de l'état d'urgence pour l'instant, ndlr) avec les même effectifs. Au départ, il faut contrôler les papiers d'identité, les cartes d'embarquement. En plus, maintenant, il faut bien vérifier les autorisations de sortie du territoire pour les mineurs. Tout ça, ça prend du temps. Et nous, on veut bien faire notre travail". Son conseil donc : arriver bien en avance pour ne pas rater son avion.