De Nîmes à Remoulins en TER, c'est possible ce samedi

A quatre reprises, cet été, il sera possible de prendre un TER entre Nîmes et Remoulins. La première a justement lieu.. ce samedi !

Le train couplé au vélo, entre Nîmes et Remoulins, ça vous tente ? Profitez-en : l'opération, exceptionnelle, n'a lieu que quatre fois cet été. Et la première a justement lieu ce samedi. La région Occitanie et la SNCF proposent une excursion à vélo, jusqu'au Pont du gard, avec un départ en gare de Nîmes-centre où un guide va recevoir tous les participants. Départ prévu à 10h30. Et vous pouvez ensuite récupérer des VTT préalablement réservés dans cette opération. Les vélos vous attendront à Remoulins, pour emprunter la voie verte jusqu'au Pont du Gard. Trois boucles à vélo sont proposées dans l'après-midi. Retour à 18h.

2 possibilités

Soit un billet aller/retour simple à 2€

Soit un billet combiné comprenant le trajet, le déjeuner et la location d'un vélo pour aller au Pont du Gard pour 24€

Le programme et le lien vers le site pour la réservation : https://www.ter.sncf.com/occitanie/offres/lio-train/revez/nimes-remoulins

Trois autres sorties similaires sont prévues cet été : Le mercredi 21 juillet, le mercredi 18 août et samedi 25 septembre.

Le Pont du Gard © Radio France - Grégory Jullian

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

► 10h30 : Départ de la gare de Nîmes Centre en train liO N°876700 où vous serez accompagnés par les ambassadeurs de cette journée qui pourront vous donner des indications sur le programme.

► 10h45 : Arrivée en gare de Remoulins !

Vous pourrez alors récupérer les vélos de location que vous aurez préalablement choisis via la plate-forme sur présentation de votre justificatif de paiement.

Départ en cortège de l’ensemble des participants jusqu’au Pont du Gard Rive droite.

Quartier libre et promenade sur le Pont, rencontres avec les associations partenaires présentes.

Le repas est compris dans le tarif, un espace pique-nique vous sera dédié (menu à déterminer via la lien de réservation).

► 14h : Départ des groupes, selon la formule choisie au préalable, du parvis de l’auditorium Pitot du Pont du Gard.

Formule 1 : Boucle des vestiges de l'Aqueduc 20km (boucle sportive), niveau moyen.

Encadrée par l’association Entre Garrigues et Gardon, les Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte et les moniteurs de naturando.

Une boucle à vélo qui vous amène à la découverte des villages pittoresques à proximité du Pont du Gard. Autour du thème de l’eau, comprenez l’histoire du célèbre aqueduc, de sa construction à son utilisation.

Participants : 16 ans et plus.

Formule 2 : Boucle de l'Uzège 25 km, niveau facile.

Encadrée par les Amis du Pont du Gard et de sa Voie Verte , l'AF3V et les moniteurs de naturando.

Cette boucle itinérante permet de découvrir toutes les richesses de la destination Pays d’Uzès-Pont du Gard. Elle relie les deux pôles attractifs que sont la ville d’Uzès et le Pont du Gard, une magnifique balade à travers des paysages charmants.

Au retour, il est possible de faire un parcours plus sportif. Pour les personnes intéressées, le préciser au moment de la réservation du vélo sur le site du partenaire.

Participants : 16 ans et plus.

Formule 3 : Découverte du Château de Saint Privat – Vers Pont du Gard, Balade et animations.

Grâce à des guides conférenciers, apprenez-en plus sur le château de Saint Privat, son parc, son architecture extérieure et son histoire.

Le château est construit sur l'emplacement d'une villa gallo-romaine, avec quelques vestiges d'un fort du XIIe siècle. Vous aurez la possibilité de visiter sa chapelle décorée par George Desvallières présente dans le parc.

Vous serez également accompagnés par un animateur du syndicat mixte des gorges du Gardon qui vous fera découvrir le lieu à travers sa biodiversité.

Jauge limitée à 45 personnes

Participants : 16 ans et plus

► 18h : Les 3 groupes se retrouveront à la gare de Remoulins pour le retour des vélos auprès des prestataires.

► 18h28 : Départ de la gare de Remoulins en train liO N° 876711.

► 18h42 : Arrivée en gare de Nîmes Centre.

Il est demandé pour cette journée de respecter les préconisations sanitaires et gestes barrières en vigueur à cette date.