La Savoie est en vigilance orange pour la pluie et les inondations ainsi que pour les avalanches. Ces mauvaises conditions météo ont poussé le Préfet du département à interdire la circulation sur des axes de Maurienne, Tarentaise, Val d'Arly et Beaufortain.

Savoie, France

La Savoie est touchée par de fortes précipitations, neigeuses au-dessus de 2 000 m d'altitude et pluvieuses sur l'ensemble du département. Ces intempéries peuvent entraîner des coulées de neige ou de boue, des glissement de terrain et des crues. Le Préfet de la Savoie, le président du Conseil départemental et les maires ont décidé de fermer à la circulation plusieurs axes. Ce sont des mesures de précaution, prises dans un premier temps pour la nuit de dimanche à lundi.

Dans la mesure du possible, il est conseillé de limiter les déplacements. Et il est impératif de respecter les coupures de routes.

Maurienne

- la RD 902 entre Lanslevillard et Bessans et entre Bessans et Bonneval-sur-Arc : fermeture du 21/01 -22 heures jusqu’au 22/01 -6 heures

- la RD 902 au niveau du col du Télégraphe : fermeture du 21/01 -22 heures jusqu’au 22/01 -réouverture après le tir préventif de déclenchement d’avalanche prévu à 7h30

- la RD 926 entre le Merderel et l’intersection avec la RD 80 B : fermeture le 21/01 -22 heures -déviation par RD 110 Albiez-Montrond

- la RD 225, accès à Aussois : fermeture le 21/01 -22 heures jusqu’au 22/01 -7 heures, déviation par Solières-Sardières

Tarentaise

- la RD 213, accès à Celliers : fermeture jusqu’au 22/01 -réouverture après le tir préventif de déclenchement d’avalanche prévu à 6h30

- la RD 96, accès à Saint-Laurent-la-Côte : fermeture du 21/01 –-21 heures jusqu’au 22/01 –7 heures

- la RD 902, accès à Val d’Isère et Tignes : fermeture du 21/01 -22 heures jusqu’au 22/01 –7 heures

- la RD 87 A, accès à Tignes-village : fermeture du 21/01 -21 heures jusqu’au 22/01 -réouverture après le tir préventif de déclenchement d’avalanche prévu à 4 heures

- la RD 119, accès à Arc 1950 et 2000 : fermeture du 21/01 –22 heures jusqu’au 22/01 –réouverture après le tir préventif de déclenchement d’avalanche prévu à 5 heures

- la RD 224, accès La Plagne-Bellecôte : fermeture du 21/01 –20 heures jusqu’au 22/01 selon conditions nivo-météorologiques

- la RD 117, accès à Val Thorens : fermeture du 21/01 -20 heures réouverture selon conditions nivo-météorologiques

Val d’Arly

- la RD 909, accès au col des Aravis : fermeture du 21/01 -21 heures 30 réouverture selon conditions nivo-météorologiques

- la RD 909, entre Flumet et la Giettaz : fermeture du 21/01 –21 heures 30 jusqu’au 22/01, 6 heures

Beaufortain

- la RD 70 à Hauteluce, entre carrefour VC des Traverses et carrefour VC Saint Sauveur : fermeture du 21/01 -18 heures, réouverture selon conditions nivo-météorologiques, déviation locale