De nombreuses rues bloquées à Montpellier pour le marathon ce dimanche

Le marathon de Montpellier de ce dimanche va compliquer la circulation pour ceux qui veulent se rendre en centre-ville. Le départ de la course sera donné à 8 h 30 à la Place du Nombre d'Or dans le quartier Antigone à Montpellier. Le parcours des coureurs bloquera la circulation sur l'avenue de la Pompignane, l'avenue de l'Europe à Castelnau-le-Lez. Puis, le domaine de Grammont, Port Marianne en passant par le quartier d'Odysseum. Les coureurs termineront leur course sur la route de Carnon jusqu'à Pérols.

Circulation perturbée

Ils longeront l'étang de Pérols et du Méjean jusqu'à Palavas-les-Flots. Puis retour au quartier sur la Place du Nombre d'Or, quartier Antigone à Montpellier en longeant la rive du Lez. Les lignes de tram et de bus seront aussi perturbées Les lignes 1, 3 et 4 du tramway risquent d'être partiellement interrompues. Pour les bus, les lignes 8, 9, 14, 18, 21, 28, 29, 31 et 35 seront touchées.