De nombreux changements sur le réseau de bus Vitalis de Grand Poitiers pour cette rentrée

La rentrée arrive et le réseau Vitalis de Grand Poitiers annonce plusieurs nouveautés sur ses réseaux de bus. Désormais, toutes les communes de Grand Poitiers sont intégrées au réseau de lignes régulières, soit 36 lignes. Vitalis annonce également l'élargissement de ses horaires sur certaines lignes pour répondre aux besoins des salariés de plusieurs pôles économiques de Grand Poitiers, qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas bénéficier des services du bus à cause d'horaires trop restreints.

Par exemple, sur la ligne 1, l'une des lignes structurantes du réseau, les horaires sont élargis en particulier pour les salariés du secteur Technopole. Ils peuvent maintenant arriver à 5 heures et 6 heures du lundi et vendredi. Autre exemple, la ligne 21 est modifiée pour desservir le centre de Jaunay-Marigny et la zone de Chalembert avec des horaires adaptés aux salariés.

Vitalis augmente également la fréquence de certaines lignes. Par exemple, sur la ligne 2, qui transporte 25% des voyageurs, il y a maintenant un bus toutes les 8 minutes