De nombreux trains annulés ce week-end en raison d'une grève des aiguilleurs du Mans

De nombreux TER et TGV annulés ce week-end du 5 août 2023 en Sarthe : 15% des trains à grande vitesse sont supprimés, entre 20 et 50% d'annulation du côté des trains régionaux. Les difficultés se concentrent sur quatre lignes de TER : celles qui partent du Mans en direction de Laval, Paris, Caen et Tours. C'est en raison d'un mouvement de grève de la part de plusieurs aiguilleurs au Mans. D'ici 2030, tous les postes d'aiguillage des Pays de la Loire devront être délocalisés à Rennes.

ⓘ Publicité

"Avec l'ensemble de mes collègues on le vit très mal", lance Éric Mussard, aiguilleur au Mans et syndicaliste à la CGT 72. Il dénonce plusieurs conséquences liées à ce transfert. "Pour les cheminots qui travaillent au Mans : soit ils devront aller à Rennes mais il n'y a pas de la place pour tout le monde, soit ils devront quitter la SNCF." Sur les quarante cheminots manceaux concernés, seules deux personnes ont accepté de partir travailler à Rennes.

Éric Mussard, aiguilleur à la SNCF et représentant CGT pour les cheminot du Mans © Radio France - Lucie Amadieu

Cet aiguilleur estime que l'avenir des petites lignes ferroviaires est menacé. "SNCF Réseau ne se concentre en général que sur les grandes métropoles, il y a donc des risques pour une ligne comme Caen-Tours", s'inquiète Éric Mussart. Par ailleurs, il juge cette décision paradoxale. "En délocalisant le poste d'aiguillage à Rennes et en simplifiant le réseau, on se prive de toutes possibilités de redynamiser le transport ferroviaire à l'avenir. C'est le climat, et donc tout le monde, qui va en pâtir."

Un mouvement qui doit durer

Depuis 2022, les cheminots se mobilisent sur ce sujet mais c'est depuis le week-end du 13 juillet 2023 qu'ils ont repris leur action. "C'est une manière de mettre la pression" au directeur général de SNCF réseau : il doit venir rencontrer ces cheminots au Mans le 29 septembre prochain. Les agents se réunissent chaque début de semaine pour décider de la reconduction ou non du mouvement.