Une nouvelle vague d'ajustements sur le réseau de bus de l'agglomération niortaise est programmée pour septembre 2018, soit un an après la mise en place de la gratuité. Ils prévoient l'adaptation des tracés et des fréquences mais aussi la création de deux nouvelles lignes.

Niort, France

Du neuf à la rentrée sur le réseau Tanlib, les bus gratuits de l'agglomération niortaise. En septembre, un an après le début de la gratuité, le réseau va connaître de nouveaux ajustements.

Le nouveau plan du réseau de bus à Niort entrera en fonctionnement le 3 septembre 2018 - Direction des transports et de la mobilité

Création de deux nouvelles lignes et optimisation des points de correspondance

Certains tracés sont revus, notamment pour améliorer les correspondances. Deux nouvelles lignes également sont créées. La ligne 8 entre Surimeau et Maisons-Rouges et la ligne 9 entre Curie et Pôle Atlantique. "Ce ne sont plus des lignes en étoile qui viennent sur la place de la Brèche mais des lignes qui effectuent des circuits circulaires dans un souci de gain de temps", explique Eric Le Roux, directeur de Tanlib.

Un gros travail a été mené auprès des établissements scolaires sur la questions des horaires. "Pour éviter le bus qui arrive à 8h02 alors que les cours commencent à 8h", précise Eric Le Roux. Travail également auprès des entreprises. Zodiac, par exemple, sera notamment mieux desservi matin et soir.

Pour voir les nouveaux tracés des neuf lignes du réseau :

Concernant le péri-urbain, quatre lignes qui fonctionnait jusqu'ici en transport à la demande passeront à un horaire régulier. Cela concerne Saint-Hilaire la Palud (ligne 21), Saint-Maxire (ligne 23), Saint-Gelais (ligne 24), et Granzay-Gript (ligne 26).

Entrée en vigueur de ce réseau remanié le 3 septembre 2018. Les fiches horaires et les plans seront mis en ligne à partir du 16 juillet et disponibles en agence à partir du 6 août.