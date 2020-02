De nouveaux aménagements pour sécuriser les vélos sur les boulevards à Bordeaux

La Métropole de Bordeaux, annonce, d'ici cet été, de nouveaux aménagements sur 2 kilomètres sur les boulevards à Bordeaux entre la barrière St Augustin et quasiment la barrière Judaïque (précisément au carrefour situé au niveau de la rue Jules Ferry), pour sécuriser les vélos. Les pistes cyclables seront portées de 1,20 ou 1,80m à 2 mètres de largeur. Huit carrefours du secteur vont également être modifiés, et équipés de feux spécifiques destinés à donner la priorité aux vélos pour démarrer devant les voitures. Et 60 arceaux supplémentaires seront implantés pour favoriser le stationnement.

Des pistes cyclables plus larges, pour Franck qui n'est "pas du tout rassuré, tous les matins et soirs entre Pessac et Le Bouscat à vélo", c'est "top, parce que les bus et les voitures ont tendance à passer un peu trop près". Il faudrait aller plus loin, selon Catherine, poser "des sortes de petits murets en béton pour vraiment séparer la route, des vélos. Et sur la totalité des boulevards, pas seulement sur 2 km".

Bordeaux Métropole annonce également un test actuellement mené entre la barrière de Toulouse et la rue de la République à Talence (sur 600m et en sens extérieur). La bande qui sépare la piste cyclable de la route, est peinte en blanc et pourvue de barrettes alertant les automobilistes s'ils empiètent sur la zone réservée aux vélos, comme sur l'Autoroute quand vous mordez sur la bande d'arrêt d'urgence.