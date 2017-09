De nouveaux vols Châteauroux-Nice programmés pour les vacances de fin d'année

Après le succès des liaisons Châteauroux-Nice proposées cet été, la compagnie IGAvion et l'aéroport Marcel Dassault lancent un programme de vols pour les fêtes de fin d'année.

Un Noël sur la baie des Anges, qui dit mieux ? Face au succès des vols Châteauroux-Nice l'été dernier, l'aéroport Marcel Dassault et la compagnie IGAvion lancent un nouveau programme de vols pour les fêtes de fin d'année. Au total, il y aura neuf allers-retours entre le 20 décembre et le 6 janvier, aux dates suivantes : 20, 22, 23, 26, 29, et 30 décembre, 2, 5 et 6 janvier.

Une ligne qui se consolide

Cette ligne entre le Berry et la Côte d'Azur avait déjà été renforcée l'été dernier, avec l'ajout d'une troisième rotation hebdomadaire. D'après l'aéroport, 40% des passagers habitent les Alpes-Maritimes ou le Var. Le vol aller coûte 79 euros. Comptez plus du double pour un aller-retour.