De nouveaux horaires de circulation des bus à Forbach dès ce lundi pendant le couvre-feu

Le réseau Forbus adapte les horaires de circulation des ses bus pendant le couvre-feu dès ce lundi à Forbach. Les lignes 1,2,3,4,6 et 7 ne circuleront plus après 18h.

De nouveaux horaires de circulation des bus s'appliquent dès ce lundi à Forbach pour respecter le couvre-feu. Six lignes ne circuleront plus après 18h : les lignes 1 – 2 – 3 – 4 – 6 et 7. Les derniers départs sont prévus entre 17h45 et jusqu'à 18h30 selon les cas. Les autres lignes rouleront selon leurs horaires habituels.

Si vous avez un besoin impératif de vous déplacer après cette heure, un numéro vert est mis en place par la régie au 0 801 801 900, du lundi au samedi de 7h30 à 19h00.

Dernier départ entre 17h45 et 18h30 pour certaines lignes

Vous trouverez ci-après le détail ligne par ligne :

LIGNE 1 : Brême d’Or – Petite Rosselle

18 h 15 : Dernier départ de la Poste de Forbach vers la Brême d’Or du lundi au samedi

18 h 15 : Dernier départ de la Poste de Forbach vers Petite Rosselle du lundi au samedi

LIGNE 2 : Habsterdick – Blaise Pascal

18 h 17 : Dernier départ de la Poste de Forbach vers le Habsterdick du lundi au samedi

18 h 30 : Dernier départ de la Poste de Forbach vers le Blaise Pascal du lundi au vendredi

18 h 00 : Dernier départ de la Poste de Forbach vers le Blaise Pascal le samedi

LIGNE 3 : Bellevue

18 h 20 : Dernier départ de la gare routière du lundi au samedi

LIGNE 4 : Bruch – Wiesberg

18 h 20 : Dernier départ de la gare routière vers le Bruch du lundi au samedi

18 h 20 : Dernier départ de la gare routière vers le Wiesberg du lundi au samedi

LIGNE 5 : Schoeneck – Forbach Pas de modifications

LIGNE 6 : Petite Forêt - Creutzberg

18 h 00 : Dernier départ de la gare routière vers Pte Forêt – Creutzberg du lundi au samedi

LIGNE 7 : Forbach – Behren

17 h 45 : Dernier départ de la gare routière vers Behren du lundi au vendredi

17 h 20 : Dernier départ de la gare routière vers Behren le samedi

LIGNE 8 : Forbach – Spicheren – Alsting

LIGNE 9 : Forbach – Oeting

LIGNE 10 : Gare routière – Hommel – Zone Europa

LIGNE 30 : Forbach - Sarrebruck

Pas de modifications

Pour toute question générale : 0 801 801 900

Cette liste est téléchargeable sur le site internet www.forbus.fr et présente sur la page Facebook du réseau.