Dordogne : trois arrêts TER totalement supprimés dans le département dès ce lundi

La Région Nouvelle Aquitaine veut "optimiser la desserte pour répondre aux besoins de mobilité" dans le cadre de son plan Optim'TER. C'est pourquoi elle a remis à plat les horaires de quatre lignes qui traversent la Dordogne en adaptant les besoins des usagers.

Si certaines lignes voient leur offre augmenter, avec plus de trains et plus de rapidité, la conséquence directe est la suppression de certaines haltes ferroviaires trop peu empruntées.

Trois communes n'ont plus de desserte

Trois communes de Dordogne perdent totalement leurs arrêts : La Bachellerie, Limeyrat et Milhac d'Auberoche sur la ligne Périgueux-Brive dans les deux sens. Le train ne s'y arrêtera plus du tout et pourra donc se déplacer plus rapidement. A Limeyrat, seules "six personnes" prenaient le train tous les jours selon le maire Claude Sautier. La suppression de la halte est forcément un coup dur pour la commune mais l'édile accepte le sort réservé à l'arrêt de TER.

Les haltes sont remplacées par le TAD

La SNCF de son côté veut rassurer : elle propose un transport à la demande (TAD). Les Périgourdins sans gare pourront appeler un numéro vert* et réserver (et payer) une navette pour le lendemain. Il viendra vous chercher dans votre commune et vous conduira à la gare encore en fonction la plus proche : "S'il n'y avait pas ce transport à la demande, ce serait aberrant quand on essaye de réduire le transport individuel et pour les personnes qui travaillent à Périgueux" assure le maire de Limeyrat.

Certaines communes conservent une partie de leur desserte comme Mauzac, Lalinde, Les Versannes, Mauzens Miremont et Villefranche du Périgord. L'autre partie sera assurée par le transport à la demande. Alors si des haltes ferroviaire disparaissent, une autre entre en service aujourd'hui : celle de Boulazac. 17 TER s'y arrêteront chaque jour. Les apprentis du centre de formation pourront l'emprunter pour se rendre à Périgueux.

Mais ce système de TAD n'emballe pas vraiment l'association Périgord Rail Plus et son président Jean-François Martinet : "On pense qu'il y avait d'autres solutions comme des arrêts de train à la demande. Cela existe ailleurs et ça marche bien. Le train ralentit, s'il y a personne, il file et s'il quelqu'un attend sur le quai il s'arrête. On va suivre ce TAD de prêt et on proposera des améliorations" explique t-il.

"Le TAD suppose des contraintes, il faut appeler la veille. Si vous n'avez pas appelés, il n'y a personne. Il y a tout un tas de complications donc j'ai peur que la fréquentation ne soit pas bonne et que ce service soit supprimé" continue Jean-François Martinet.

*navettes à réserver au 0 800 872 872 (numéro vert gratuit).

Quelles lignes sont concernées par les nouveaux horaires?

Quatre lignes sont concernées :

31 - Bordeaux - Périgueux - Sarlat - Limoges

33 - Bordeaux - Bergerac - Sarlat (3 300 voyageurs / jour en 2020)

32 - Bordeaux - Périgueux - Brive (1350 voyageurs / jour en 2020)

34 - Périgueux - Sarlat - Agen (580 voyageurs / jour en 2020)

Que retenir des changements d'horaires ?

Périgueux-Bordeaux compte désormais 22 départs de la gare contre 20 auparavant avec un train pour les lève-tôt à 4h39. Le train du soir à 20h42 n'existe plus, il faudra montrer dans celui de 20h08.

Sur la ligne Sarlat-Bordeaux, il y a toujours six trains mais attention les horaires au départ de Sarlat ont été modifiés de quelques minutes. Vérifiez bien les nouveaux horaires ici.

La ligne qui subit d'importants changements c'est Périgueux-Agen. Le premier train qui relie les deux villes est désormais à 9H32 contre 7h55 auparavant. Le nombre de trajets entre les deux préfectures est divisé par deux.