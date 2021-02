De nouveaux radars arrivent sur la rocade de Tours, à hauteur de la sortie Villandry/Savonnières. Depuis quelques jours, des travaux ont lieu sur ce secteur en vue de l'installation de radars nouvelle génération, les fameux radars "tourelle", qui remplaceront ceux détruits il y a un an. "C'est quasiment sûr" dixit la délégation interministérielle à la sécurité routière, qui affirme que le parc français n'est désormais renouvelé qu'avec ce type de radar. Des appareils plus solides, qui mesurent 4 mètres de haut et qui sont donc plus difficiles à atteindre. D'ailleurs c'est la grande crainte des autorités, d'où la discrétion de la préfecture d'Indre-et-Loire qui ne confirme rien, indiquant simplement une mise en service à la mi-février.

Ces nouveaux radars coûtent au bas mot 50.000 euros pièce, sans compter les frais d'installation et de maintenance. Ils ne flashent que les excès de vitesse. L'absence de ceinture ou le téléphone au volant ne peuvent être verbalisés automatiquement.

En France, les amendes des radars automatiques représentaient en 2019 760 millions d'euros. 87 % de cette somme est réinjectée dans l'amélioration de la sécurité routière, par exemple la rénovation des routes et celle de la signalétique.