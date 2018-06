Un train flambant neuf fait sont entrée sur les rails d'Île-de-France, il vient remplacer petit à petit les vieilles rames de la ligne R entre Montereau (77) et Paris Gare de Lyon. Son nom: Regio 2N, un train plus moderne et plus sécurisant, 42 rames seront mises en circulation d'ici à avril 2019.

Montereau-Fault-Yonne, France

Le tout nouveau train de la ligne R, le transilien qui relie Paris Gare de Lyon à Montereau en Saine-et-Marne, en passant par Melun a été inauguré ce samedi pour un premier trajet Melun-Paris.

42 nouvelles rames d'ici à avril 2019

Il va progressivement, d'ici à avril 2019, remplacer toutes les rames de la Ligne R vieilles parfois de 50 ans.

Climatisation, écrans, nouveaux sièges, caméras de surveillance dans les nouvelles rames © Radio France - SC

A l'extérieur il est bleu ciel, comme le seront désormais tous les trains SNCF Transilien, à l'intérieur : climatisation, prises, nouveaux sièges. Ils ont changé de couleur et de disposition, il y a moins de place assises mais plus d'espace et de confort.

Le train est sur deux niveaux comme le précédent, financé entièrement par Île-de-France Mobilités à hauteur de 589 millions d'euros. Comme l'a rappelé Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France "c'était une promesse de mon prédécesseur [Jean-Paul Huchon NDLR], cela devait être mis en place en 2016, nous sommes en 2018 il était plus que temps".

L'autre nouveauté c'est la sécurité : chaque rame est équipée de 25 caméras de vidéo surveillance.

Une promesse de ponctualité

"Qui dit nouveau train dit plus de ponctualité" promet Valérie Pécresse la présidente de la région Île-de-France, "car un nouveau train tombe moins en panne". Les taux de ponctualité sont retombés à un très bas niveau cette année du fait de travaux, la région promet de les redresser. 72.000 voyageurs empruntent la ligne R selon SNCF Transilien.

Un premier trajet inauguré par la présidente de région Valérie Pécresse, Alain Krakovitch directeur général de SNCF Transilien, le maire de Melun Louis Vogel © Radio France - SC

L'autre volonté, c'était d'améliorer le trajet des franciliens les plus éloignés de la capitale "Avant on favorisait les transports proches du centre, cette fois nous avons décidé que ceux qui passaient le plus de temps dans le train, avaient le droit à un transport de meilleure qualité" ajoute Valérie Pecresse. Selon SNCF Transilien, les voyageurs au départ de Melun sont, chaque matin, plus de 3.000 tous les quart d'heure.

Des usagers partagés

Mais au milieu de cette inauguration en grande pompe, un collectif des usagers de la ligne R brandit deux pancartes pour dénoncer la décision de ne pas installer de toilettes dans ces nouveaux trains. "Ceux qui partent de Montargis c'est plus d'1h40 de trajet" expliquent ces usagers.

Un collectif des usagers de la ligne R est venu manifester au milieu de l'inauguration © Radio France - SC

Mais c'est une question de sécurité répond la région et la SNCF "les toilettes avaient déjà été fermées sur la ligne, il y avait eu 20 départs de feu dans ces toilettes 1 an, dit Valérie Pecresse, elles servaient plus à faire ce qu'on ne peut pas faire dans un train comme fumer, trafiquer voire pire".

Le collectif espère de réelles améliorations de ponctualité mais avoue douter de la "fiabilité de ce train". A bord, d'autres habitués se disent "agréablement surpris" et satisfaits de la clim, d'après l'un d'eux, "l'été ces trains sont des fours ! les gens dégoulinent, la clim c'est un gros plus". A côté, un groupe de jeune profite déjà des prises pour recharger leur téléphones.

Ce train nouvelle génération Regio 2N sera aussi mis en place sur la ligne D du RER et sur la ligne N à l'horizon 2020 et 2021.