Travaux et fermetures à venir sur les ponts de Colombelles et Bénouville près de Caen

Le pont de Bénouville et celui de Colombelles, dans le Calvados, vont fermer pendant une semaine et près d'un mois cet été, principalement pour des travaux d'entretien. Ces deux ponts ont déjà été fermés à plusieurs reprises après des incidents techniques.

C'est la saison des travaux et des fermetures pour le pont de Bénouville et celui de Colombelles, entre Caen et la mer, dans le Calvados. Des travaux de maintenance pour ces deux ponts déjà fermés temporairement à plusieurs reprises ces derniers mois pour des incidents techniques.

Le pont de Bénouville

Le pont de Bénouville sera fermé à la circulation du 27 juin dès 7h jusqu'au 4 juillet à 12h. Une fermeture pour permettre des travaux de rénovation de la route ainsi que de vidange des huiles des centrales hydrauliques servant à manœuvrer le pont. Une déviation sera mise en place.

Le pont de Colombelles

Une première fermeture, du 6 juillet à midi jusqu'au 11 juillet inclus, pas pour des travaux mais dans le cadre du festival de Beauregard. Les festivaliers pourront emprunter le pont à pied pendant qu'une déviation sera mise en place via le pont de Bénouville ou le viaduc de Calix.

Nouvelle fermeture du pont de Colombelles du lundi 18 juillet au vendredi 5 août, cette fois pour des "travaux de maintenance indispensables à son exploitation" précise le gestionnaire Ports de Normandie. Au programme : soudure des caillebotis, divers contrôles de structure, mais également un changement des joints du vérin central qui demande d'importantes manipulations. Ports de Normandie rappelle que le pont de Colombelle sera remplacé en 2024.

Le pont de la Fonderie

Il reste lui fermé à la circulation piétonne et routière depuis le 13 juin 2022 pour une durée de sept mois pour une restauration complète.