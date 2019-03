De nouveaux travaux pour tenter de fluidifier le trafic autour de la Pointe Rouge

Marseille, France

4 000 véhicules par jour en ce moment, mais plus de 13 000 pendant l'été : comment en finir avec les bouchons interminables sur la route des Goudes, à Marseille ? ça ne règlera pas tout, mais des travaux financés par la Métropole Aix-Marseille-Provence viennent de débuter ce mardi. Ils vont permettre de doubler la voie de sortie, sur le retour : depuis le Parc Pastré jusqu'à la sortie de la Pointe Rouge.

Une piste cyclable... en moins !

Les marteaux-piqueurs ont déjà attaqué la chaussée ce mardi matin. Les trottoirs vont en partie être rognés, pour laisser la place avant l'été à une nouvelle double voie depuis le Parc Pastré vers le rond-point de la Pointe Rouge.

"La solution c'est d'élargir le tuyau de sortie pour que le flot s'écoule beaucoup plus (..) Même si on nous le demande, on ne crée pas de parking trop loin sur le littoral, on renonce aussi à une voie dans Pastré parce que les techniciens nous disent que ça servirait "d'aspirateur" à voitures. Là, c'est plutôt le tuyau de sortie qui va améliorer le flot"" Yves Moraine, le maire de secteur

A la trappe en revanche la voie réservée aux vélos qui avait été créée à contre-sens sur cet axe. Une hérésie pour Elisabeth, riveraine qui a l'habitude de passer ici au quotidien : "Il en reste une mais il faudra faire un gros détour, c'est ridicule et c'est hors-la-loi. Lors de tout aménagement de voirie, il faut un aménagement cyclable. Et les voies à contre-sens de circulation sont les plus sûres. Bon évidemment, il ne faut pas que les voitures se garent dessus comme c'est le cas partout ailleurs à Marseille".

Par ailleurs, le parking Bonne Brise va être aménagé ; comme chaque été la Métropole prévoit aussi un renforcement des navettes maritimes entre les Goudes et la Pointe Rouge. Enfin, pour la question des bus enfin : il est prévu un renfort de la Ligne 19 et une extension du tracé de la Ligne 20.

"Certains voudraient qu'on arrête la circulation automobile. Mais ça veut dire quoi ? C'est réservé à qui ? On fait la même expérimentation que sur Sormiou et Morgiou ? ça ne marche pas du feu de Dieu" Martine Vassal, présidente de la Métropole