De nouveaux travaux sur la N145 à partir de ce lundi

Creuse, France

Attention si vous empruntez la N145, de nouveaux travaux commencent ce lundi matin. Des travaux de réfection de la chaussée qui devraient durer jusqu'au vendredi 19 avril. La moitié de la 145 sera neutralisée sur 8 kilomètres, dans le sens La Souterraine - Guéret, entre la sortie 53 (direction Lizière et Noth) et la sortie 51, surnommée "le trois et demi" (direction Fleurat et Le Grand Bourg).

Les automobilistes seront basculés sur l'autre moitié de la route, avec une limitation de vitesse à 80 km/h.

Il s'agit de remplacer le revêtement qui se fait vieux puisqu'il n'a pas été renouvelé depuis 20 ans, à part des travaux ponctuels. Idéalement, il devrait être changé tous les 12 ans. Il faut donc cette fois refaire les couches assez profondément, entre 15 et 20 cm. Ce qui, forcément, est plus long et plus cher que refaire la seule couche de roulement (6 cm environ).

20 millions d'euros pour rénover la N145 sur 5 ans

Ces travaux ne sont qu'un épisode d'une longue série : une partie de la 145 a été déjà renouvelée l'automne dernier. Une nouvelle portion sera en travaux au mois de juin et peut-être encore une à l'automne prochain. Un programme prévoit 20 millions d'euros sur 5 ans pour rénover la nationale 145.

A côté de ça , les travaux pour limiter les contresens vont se poursuivre également. Cette année, toutes les bretelles de la nationale devraient être dotées de panneaux sens interdit à fond jaune fluo, qui sont plus visibles que les sens interdits basiques.